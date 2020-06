Das Projekt «Engage» zur Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen soll weitergeführt werden. Künftig wird es mit dem etablierten Planspiel «Esmeralda» der Jugendinfo kombiniert. Schulklassen werden sich 2021 für die digitale Schnitzeljagd anmelden können.

Im vergangenen Herbst führte die Stadt Winterthur das Pilotprojekt «Engage» zur Förderung der politischen Partizipation von Jugendlichen durch. Jugendliche konnten sich miteinander und mit lokalen Politikerinnen und Politikern über ihre Wünsche und Ideen austauschen. Die Evaluation des Pilotbetriebs war positiv: Im Projektmonat wurden insgesamt 83 Anliegen von Jugendlichen eingereicht, die online und an einem «Engage-Event» diskutiert wurden. Einige Anliegen werden weiterverfolgt oder konnten bereits umgesetzt werden. So ist beispielsweise ein autofreier Sonntag in Planung, und der Jugendtreff Gutschick kann einen weiteren Raum im Quartierzentrum nutzen. Anspruchsvoll stellte sich in der Pilotphase das Erreichen der Jugendlichen dar.

Kombination mit bewährtem Format löst Mobilisierungsschwierigkeiten

Der Winterthurer Stadtrat hat deshalb beschlossen, das Partizipationsprojekt in einer angepassten Form weiterzuführen. Er hat dafür 30 000 Franken gesprochen. «Engage» wird mit dem bereits bestehenden Planspiel «Esmeralda» der Jugendinfo kombiniert. Schulklassen der Oberstufe können dabei alle zwei Jahre während einer halbtägigen, digitalisierten Schnitzeljagd Jugendangebote in der Stadt Winterthur kennenlernen (siehe Zusatzinformationen in Box). Für die Weiterführung von «Engage» wird die Jugendapp der Jugendinfo überarbeitet, so dass sie für die Vermittlung politischer Partizipation eingesetzt werden kann. Die teilnehmenden Jugendlichen lernen bei der neuen Version von «Esmeralda», wie sie sich in die Politik einbringen können. Für die Lehrpersonen entsteht ein zusätzliches Tool zur Gestaltung des Staatskundeunterrichts. Da jeweils ganze Schulklassen am Planspiel teilnehmen, wird eine der grössten Herausforderungen der Pilotphase gemeistert: das Erreichen und Mobilisieren der Jugendlichen.

Bedingt durch die Corona-Situation wird der Start des Spiels erst 2021 möglich sein. Die genauen Termine stehen noch nicht fest, die Schulen werden direkt informiert.