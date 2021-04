Der Stadtrat beantragt beim Grossen Gemeinderat einen Planungs- und Projektierungskredit von 3,7 Millionen Franken für die umfassende Renovation und Erweiterung der Primarschulanlage Langwiesen in Wülflingen. Damit werden die Gesamtkapazität auf 21 Klassen erhöht und unter anderem auch der Raumbedarf für die schulergänzende Betreuung abgedeckt.

Die Primarschulanlage Langwiesen wurde 1973 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Seither mussten angesichts der steigenden Schülerzahlen mehrere Räume hinzugemietet werden, um den dringlichsten Raumbedarf abzudecken. Die Räume der schulergänzenden Betreuung befinden sich heute überwiegend in den Provisorien von 1996 beziehungsweise von 1998. Nun soll die bestehende Schulanlage gesamtsaniert und in ihrer Kapazität auf 21 Primarklassen mit Fachräumen, Gruppen- und Therapieräumen, zwei Kindergartengruppen, dem Raumbedarf für schulergänzende Betreuung sowie einer Dreifachsporthalle ausgebaut werden.

Für die umfassende Renovation und die Realisierung des Erweiterungsneubaus ist mit Anlagekosten von rund 52,3 Millionen Franken zu rechnen. Die Gesamtsanierung stellt eine gebundene Ausgabe dar. Der entsprechende Finanzbedarf wurde in einer Machbarkeitsstudie auf rund 18 Millionen Franken geschätzt. Die Erweiterung der Schulanlage, inklusive einer Dreifachsporthalle, mit geschätzten Kosten von rund 34,2 Millionen Franken (Kostengenauigkeit plus/minus 25 Prozent) gilt nicht als gebundene Ausgabe und bedingt eine Volksabstimmung.

Im Rahmen einer Bauzustandsanalyse wurden verschieden Sanierungsmassnahmen definiert. Diese umfassen Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle, inklusive neue Fenster, sowie Erneuerungsmassnahmen bei der Gebäudetechnik, im Gebäudeinnern und bei sämtlichen Nasszellen. Hinzu kommen bauliche Massnahmen zur Erfüllung der Vorschriften für Brandschutz, Erdbebensicherheit, Hochwasserschutz, Energiestandards und hindernisfreien Zugang für Behinderte.

Für die Durchführung eines Projektwettbewerbs wird ein Verpflichtungskredit von 500 000 Franken zu Lasten der Erfolgsrechnung beantragt. Für die Projektierung bis zur Baukreditvorlage und Baueingabe wird ein Projektierungskredit von 3,2 Millionen Franken beantragt.

