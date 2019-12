Postulat des Grossen Gemeinderats Das Postulat betreffend kostendeckende Solarstromproduktion auf städtischen Liegenschaften beauftragt den Winterthurer Stadtrat, das Potenzial für Fotovoltaikanlagen auf allen städtischen Liegenschaften abzuklären, die gemäss Solarkataster der Stadt Winterthur mindestens als gut geeignet eingestuft sind. Zudem soll der Stadtrat einen entsprechenden Ausbauplan erstellen. Das Postulat wurde am 27. Juni 2016 von vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäten mit 36 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnern eingereicht. Der Grosse Gemeinderat hat es am 23. Januar 2017 an den Stadtrat überwiesen. Dieser hat am 22. November 2017 seinen Antrag und Bericht zum Postulat an den Grossen Gemeinderat überwiesen. Im Rahmen der Behandlung am 1. Juli 2019 hat der Grosse Gemeinderat einen Ergänzungsbericht verlangt.