Pilotversuch mit E-Bike-Verleihsystem und neuer Anbindung von Stadel startet heute

Seit Anfang Jahr verleihen zwei Unternehmen E-Scooter in Winterthur. Ab heute stehen der Bevölkerung als Ergänzung zu den E-Scootern auch siebzig E-Bikes zur Verfügung. Zudem wird die Aussenwacht Stadel neu versuchsweise mit E-Scootern und E-Bikes erschlossen.

Letztes Jahr hat die Stadt Winterthur eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, um zwei Konzessionen zum Betrieb eines E-Scooter-Verleihsystems zu vergeben (Medienmitteilung vom 28. August 2023). Bewerbende wurden dabei positiv bewertet, wenn sie zusätzlich auch E-Bikes anboten. Die Unternehmen Voi und Tier haben zusammengezählt siebzig E-Bikes offeriert und die Ausschreibung gewonnen. Ab heute stehen diese E-Bikes als Pilotversuch zusätzlich zu den E-Scootern in der Stadt Winterthur zur Verfügung. So soll die nachhaltige Mobilität gestärkt werden.

Weiter wird die Erschliessung des Weilers Stadel verbessert: Heute hat Stadel mit einer Bevölkerung von gut 300 Personen keinen Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Als Alternative zum Auto stehen neu in Stadel und am Bahnhof Reutlingen an jeweils einer fixen Abstellstation auch E-Scooter und E-Bikes zur Verfügung. In den ersten beiden Wochen werden Fahrten zu den beiden Stationen vergünstigt angeboten.

Für die Bevölkerung wurde zudem die Möglichkeit, falsch abgestellte Fahrzeuge zu melden, nochmals verbessert: Neu befindet sich auf jedem Fahrzeug ein QR-Code, um falsch parkierte Fahrzeuge einfach zu melden. Die QR-Codes werden in den nächsten Tagen auf allen Fahrzeugen angebracht. Gemeldete Fahrzeuge werden tagsüber an Werktagen innert weniger Stunden eingezogen.

Die Pilotversuche dauern rund sechs Monate, um Erfahrungen mit den beiden Neuerungen zu sammeln. Anschliessend wird über die Fortsetzung entschieden. Mit dem neuen Angebot steht der Winterthurer Bevölkerung ein weiteres nachhaltiges Fortbewegungsmittel zur Verfügung