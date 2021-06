In den Winterthurer Freibädern herrscht dank schönem Sommerwetter reger Betrieb. Aufgrund der geltenden Corona-Massnahmen haben alle Bäder eine beschränkte Gesamtkapazität betreffend Besucherzahlen. An heissen Sommertagen sind die Freibäder unter der Woche bis mindestens 20 Uhr geöffnet. Am 19. und 20. Juni ist das Hallenbad Geiselweid wegen eines Schwimmwettkampfes geschlossen.

Gemäss den aktuellen Corona-Regeln des Bundes gilt für die Freibäder eine maximale Kapazitätsgrenze von einer Person pro 10 Quadratmetern. Ausserdem muss der Schutzabstand von 1,5 Metern jederzeit eingehalten werden, und es gilt eine Maskentragpflicht bis und mit Garderobenbereiche. Für die Freibäder von Winterthur gelten folgende maximale Belegungen:

Freibad Wolfensberg: 850 Personen

Freibad Oberwinterthur: 1790 Personen

Freibad Wülflingen: 1450 Personen

Freibad Töss: 1500 Personen

Freibad Geiselweid: 1500 Personen

In den vergangenen Tagen kam es im Freibad Geiselweid zu Kapazitätsengpässen. Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf der Website über die aktuellen Belegungszahlen im Geiselweid zu informieren und nötigenfalls auf die Quartierbäder auszuweichen.

Öffnungszeiten und Ticketshop für Einzelbillette

An heissen Sommertagen haben aktuell alle Freibäder von Montag bis Freitag mindestens bis 20 Uhr geöffnet, an Wochenendtagen mindestens bis 19 Uhr. Das Freibad Oberwinterthur hat sogar bis zu den Sommerferien bei schönem Wetter am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Über die genauen Öffnungszeiten geben die Webseiten der Freibäder Auskunft. Wer keine Lust zum Anstehen hat, kann im Ticketshop ein Einzelbillett online lösen und es direkt mit dem Smartphone oder ausgedruckt am Leser des Drehkreuzes entwerten. Die online gelösten Eintritte gelten aber nur, solange die Kapazitätsgrenze des Bades nicht erreicht ist.

Frühschwimmen ab 6 Uhr

Das Freibad Oberwinterthur öffnet am Mittwoch und Freitag bereits ab 6 Uhr zum Frühschwimmen. Im Hallenbad Geiselweid kann das ganze Jahr von Dienstag bis Freitag ab 6 Uhr geschwommen werden. Während der Hallenbad-Revisionswochen vom 12. Juli bis 6. August findet das Frühschwimmen im Freibad Geiselweid statt. Der Eintritt erfolgt ausschliesslich mit einem gültigen Sportpass oder mit einem vorgängig gelösten Einzelbillett.

Einschränkungen im Hallenbad Geiselweid – Revisionswochen

Für das Hallenbad gilt die Gesamtkapazität von 90 Personen, und es müssen die Kontaktangaben hinterlegt werden. Der Wechsel vom Freibad ins Hallenbad ist zurzeit aufgrund der geltenden Corona-Massnahmen nicht gestattet. Am kommenden Wochenende, vom 19. und 20. Juni, ist das Hallenbad wegen eines Schwimmwettkampfes für die Öffentlichkeit geschlossen. Die alljährliche Revision des Hallenbades wird dieses Jahr vom 12. Juli bis 6. August durchgeführt. In dieser Zeit bleibt das Hallenbad geschlossen.

Aquafitness im Hallenbad und im Freibad Geiselweid

Passend zu den sommerlichen Temperaturen finden jeweils am Dienstag- und Donnerstagmorgen die beliebten Aquafitnesslektionen im Freibad Geiselweid statt. Am Mittwochmorgen sowie Dienstag und Freitag über Mittag werden die Lektionen wie üblich im Hallenbad durchgeführt. Die Details dazu sind auf der Webseite des Sportamtes veröffentlicht.