Personeller Wechsel in der Leitung Bildung

Bei der Leitung Bildung kommt es zu einem personellen Wechsel. Manuel Rehmann, Leiter Bildung, Bildungsteam Nord, hat die Schulpflege Winterthur darüber informiert, dass er sich entschieden hat, seine Stelle per 30. Juni 2026 zu kündigen. Er wird mit seiner Familie ins Ausland auswandern.

Manuel Rehmann hat seine Stelle als Leiter Bildung, zuständig für das Bildungsteam Nord, am 1. November 2024 angetreten. Nun hat er die Schulpflege informiert, dass er mit seiner Famile nach Lateinamerika auswandern und dort eine neue Stelle antreten wird. Die Schulpflege bedauert, Manuel Rehmann im Sommer ziehen lassen zu müssen, und dankt ihm schon heute für sein wertvolles und professionelles Engagement für die Schule Winterthur.

Die freiwerdende Stelle wird demnächst öffentlich ausgeschrieben.