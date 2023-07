Personalcontrolling 2022: Der Fachkräftemangel zeigt Folgen

Mehrstunden und vertagte Ferien: Das Personalcontrolling 2022 der Stadt Winterthur stellt für 2022 eine deutliche Zunahme an Rückstellungen von Zeitguthaben fest. Grund dafür dürfte mitunter der Mangel an Fachkräften sein. So kann die Stadt vakante oder zusätzlich geschaffene Stellen nicht oder nur schwer (wieder)besetzen. Die Folgen daraus machen der Belegschaft zu schaffen.

Personalkennzahlen spielen im Rahmen des Personalcontrollings eine wichtige Rolle. Sie verschaffen einen Überblick und geben Kenntnis über relevante Grössen des Personalwesens. Der Stadtrat hat den Bericht Personalcontrolling für das Jahr 2022 zur Kenntnis genommen. Dieser zeigt auf: Die Rückstellungen von Zeitguthaben haben 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Dabei basiert der Anstieg hauptsächlich auf Mehrarbeit, aber auch auf Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Ferien. Die Rückmeldungen aus den Departementen zu den Gründen sind sich ähnlich: Zu hohe Arbeitsbelastung in Verbindung mit zu wenigen Stelleneinheiten, Stelleneinheiten, die zwar genehmigt wurden, aber nicht besetzt werden konnten sowie zeitlicher Mehraufwand, um gestiegene Krankheitsausfälle von Kolleginnen und Kollegen zu kompensieren.

Vor allem die verzögerte Stellenbesetzung aufgrund von Fachkräftemangel schlägt zu Buche. So wird es für die Stadtverwaltung zunehmend schwieriger, in den Bereichen Fahrdienst, Ingenieurswesen, IT, Polizei oder beispielsweise in der Verkehrsplanung Stellen rechtzeitig zu besetzen. Umgerechnet entsprechen die Rückstellungen für Zeitguthaben und ausbezahlte Mehrstunden über die gesamte Stadtverwaltung gesehen rund 142,2 Vollzeitstellen. Gleichzeitig steigen die Fluktuation sowie die Absenztage infolge von Krankheit. Dies verschärft die Arbeitslast für die Belegschaft zusätzlich.

Dem Fachkräftemangel begegnen

Die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin ist sich der Herausforderung des Fachkräftemangels bewusst und stellt sich ihr mit verschiedenen Massnahmen. So hat sie ihre Karrierewebseite überarbeitet und wurde dafür unlängst mit dem Gold-Award von Best Recruiters als Branchensiegerin «Öffentliche Verwaltung» ausgezeichnet. Faire Löhne, moderne und flexible Arbeitsbedingungen, ein wertschätzendes Umfeld sowie eine gute Vereinbarkeit von Arbeit und Familie oder sind wichtige Voraussetzungen, mit denen die Verwaltung bei potenziellen Arbeitnehmenden punkten will. Darüber hinaus nimmt die Stadt ihre Fürsorgepflicht ernst und bestärkt Führungskräfte und Mitarbeitende in Notlagen, das städtische Angebot wie zum Beispiel die Mitarbeitenden-Beratung und das Case Management zu nutzen. Ausserdem findet sich im Weiterbildungsprogramm der Stadtverwaltung ein umfangreiches Angebot zur Gesundheitsförderung und zum Stressmanagement.