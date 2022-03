Nach über zehn Jahren hat sich Urs Borer, Leiter Zentrale Dienste im Departement Schule und Sport, für eine frühere Pensionierung entschieden und verlässt die Stadtverwaltung per Ende April 2022. Er hat den Bereich, zu dem verschiedene Abteilungen gehören, geführt und weiterentwickelt. Aufgrund der Schulbehördenreform organisiert sich das Departement künftig neu und hat die Nachfolge entsprechend geregelt.

Urs Borer hat die Zentralen Dienste im Departement Schule und Sport (DSS) während über zehn Jahren geführt und weiterentwickelt. Zu diesem Bereich gehören das Finanz- und Rechnungswesen, das Controlling, die Abteilung Schulbauten und damit auch die Schulraumplanung, die Hauswartungen und die Abteilung Einkauf und Logistik ELW. Gleichzeitig war Urs Borer Leiter des Sicherheitsteams DSS und wirkte in vielen städtischen Kommissionen und Gremien mit. Der Stadtrat bedankt sich für sein sehr grosses Engagement, nicht nur innerhalb des Departementes Schule und Sport, sondern für die gesamte Stadtverwaltung.

Der Volksentscheid für eine neue Gemeindeordnung bringt auch eine Schulbehördenreform mit sich. Dies wiederum hat direkte Auswirkungen auf die Organisation des Departementes Schule und Sport. Die verschiedenen Abteilungen des bisherigen Bereichs Zentrale Dienste werden künftig thematisch aufgeteilt und zugeordnet; einerseits in das neu organisierte Schulamt, anderseits in den Departementsstab. Als Leiter Finanzen konnte Tenzin Dawa Chokchampa gewonnen werden. Die Hauptabteilung Infrastruktur wird neu Philip Cohen leiten. Beide treten ihr Amt per 1. April 2022 an.