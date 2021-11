Am Sonntag, 7. November 2021, findet von 9 bis 17 Uhr in der Eishalle Zielbau Arena der «Open Day» mit einem bunten Programm statt. Von 9 bis 17 Uhr ermöglicht die Stadt Winterthur freien Eintritt für alle. Für das Rahmenprogramm sorgen der Eishockey Club Winterthur und der Winterthurer Schlittschuhclub.

Der «Open Day» am kommenden Sonntag bietet einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten auf dem Eis. Organisiert wird der Tag durch den Eishockey Club Winterthur (EHCW). Nebst dem traditionellen Skateathon des EHCW zeigt der Winterthurer Schlittschuhclub (WSC) eine kurze Eiskunstlauf-Show. Die Stadt gewährt allen Besuchenden freien Eintritt in die Eishalle und auf die beiden Ausseneisfelder. Schlittschuhe können bei Bedarf vor Ort gemietet werden. Der Anlass findet unter den 3G-Richtlinien statt.

Von 14.15 bis 14.45 Uhr können Kinder an einem Schnupperkurs mit Eishockeyspielern des EHCW, des ZSC und mit Nationalspielerin Stefanie Welti von den Thurgauer Indien Ladies teilnehmen. Anschliessend gibt es eine Autogrammstunde mit den Eishockey-Cracks und der 1. Mannschaft des EHCW. Während des ganzen Tages ist eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher besorgt.

Weitere Infos und der Zeitplan können hier entnommen werden.