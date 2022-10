Am 6. November 2022 findet von 10 bis 17 Uhr in der Eissportanlage Deutweg der «Open Day» mit einem bunten Programm statt. Bereits ab 9 Uhr ermöglicht die Stadt Winterthur freien Eintritt für alle. Für das Rahmenprogramm sorgen der Eishockey Club Winterthur und der Winterthurer Schlittschuhclub.

Der «Open Day» am kommenden Sonntag bietet einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten auf dem Eis. Organisiert wird der Tag vom Eishockey Club Winterthur (EHCW) und vom Winterthu-rer Schlittschuhclub (WSC). Die Stadt gewährt allen freien Eintritt in die Eishalle und auf die beiden Ausseneisfelder. Schlittschuhe können bei Bedarf vor Ort gemietet werden.

An diesem Tag wird auch im Rahmen des «Iisiblitz» die schnellste Winterthurerin und der schnellste Winterthurer auf Eis gesucht. Anmelden kann man sich unter www.fitforkids.ch. Der «Iisiblitz» ist die erste Veranstaltung der Aktion «Winti-Rakete», zu der auch die traditionellen Veranstaltungen «de schnällscht Geisifisch» und «de schnällscht Wintertuurer» gehören. Weiter werden verschiedene Attraktionen für jedes Alter geboten: geleitetes Freihockey, Autogramm-stunde mit Eishockey-Cracks und Eiskunstlauf-Showauftritte des WSC.

Während des ganzen Tages sorgt eine Festwirtschaft für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Für alle Kinder gibt es ein Willkommensgeschenk. Ausserdem können am Sportpass-Stand tolle Preise gewonnen werden.

Weitere Infos und Zeitplan im Internet