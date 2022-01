Wer das Grab eines Angehörigen oder einer Bekannten sucht, kann ab sofort den Winterthurer Stadtplan befragen. Dort ist in der «Online-Grabsuche» neu jedes Grab in den fünf städtischen Friedhöfen kartiert. Zu jeder Grabstätte ist hinterlegt, wer dort bestattet ist. Damit soll vor allem auf dem weitläufigen Friedhof Rosenberg die Suche nach dem Bestattungsort von verstorbenen Angehörigen vereinfacht werden.

Die Grabstätten auf den fünf städtischen Friedhöfen Rosenberg, Oberwinterthur, Seen, Töss und Wülflingen und die dort bestatteten Verstorbenen werden seit Jahren digital erfasst. So ist im Geographischen Informationssystem (GIS) der Stadt derzeit die Lage von insgesamt 18 214 Grabstätten eingezeichnet. Davon sind 12 814 belegt und mit den städtischen Daten über die Verstorbenen verknüpft. Nun wird ein Teil dieser Daten über den Stadtplan der Stadt Winterthur der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit soll das Auffinden von Grabstätten in den städtischen Friedhöfen vereinfacht werden.

Vor allem auf dem weitläufigen Friedhof Rosenberg kommt es oft vor, dass Bekannte oder Verwandte, die einem Verstorbenen oder einer Verstorbenen einen Besuch abstatten wollen, nicht wissen, wo sich das Grab befindet. Dank der «Online-Grabsuche» können diese Personen nun schon Zuhause am Computer die Grabstätte suchen. Auf dem Stadtplan von Winterthur unter «Online-Grabsuche» können sie den Namen eingeben und erfahren, auf welchem Friedhof und wo genau sich die Grabstätte befindet. Das gilt für Reihengräber, Privatgräber, Urnennischen und Gemeinschaftsgräber.

Wenn sich die Personen erst vor Ort informieren, finden sie auf mehreren Wegweiser-Stelen im Rosenberg Hinweise auf die Online-Grabsuche und einen QR-Code. Dieser leitet sie direkt auf die Online-Grabsuche im Stadtplan von Winterthur, wo sie im Suchfeld den Namen des gesuchten Angehörigen oder der gesuchten Bekannten eingeben können. Auf dem Smartphone wird dann die exakte Lage des Grabs im Stadtplan angezeigt.

Winterthur ist nicht die einzige Stadt, die eine Online-Grabsuche anbietet. Basel und Luzern zum Beispiel haben seit letztem Jahr ein ähnliches Angebot.

Hier der direkte Link zur «Online-Grabsuche» im Stadtplan. Mehr Informationen zur Online-Grabsuche finden Sie unter stadt.winterthur.ch/online-grabsuche.