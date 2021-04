Das Olympiabecken im Freibad Geiselweid steht ab Osterdienstag der Öffentlichkeit zum Schwimmen zur Verfügung – rund ein Monat früher als geplant. Das Wasser kann dank einer Ausnahmebewilligung der Energiefachstelle mittels Fernwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage seit dem 1. April beheizt werden.

Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Regeln ist das Hallenbad Geiselweid seit dem 22. Dezember 2021 für Erwachsene geschlossen. Freibäder können mit Einschränkungen grundsätzlich öffnen, was aufgrund der bisherigen Aussentemperaturen aber nur Sinn macht, wenn das Wasser beheizt werden kann.

Ausnahmebewilligung durch die Energiefachstelle

Das Hallen- und Freibad Geiselweid ist ans Fernwärmenetz der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) angeschlossen. Für die Beheizung des Freibades auf 24 Grad besteht aber nur eine Bewilligung jeweils von Anfang Mai bis Ende September. Wegen der Corona bedingten Schliessung des Hallenbades hat das Sportamt bei der Energiefachstelle der Baupolizei eine Ausnahmebewilligung für 2021 beantragt. Die Bewilligung zur Beheizung vom 1. April bis Ende September 2021 wurde mit der Auflage erteilt, dass bis Ende Jahr Abklärungen für eine Wasserabdeckung vorgenommen werden müssen und ein entsprechender Kreditantrag in den politischen Bewilligungsprozess gegeben wird. Dies erfolgte auch im Hinblick auf allfällige zukünftige Wünsche aus der Bevölkerung für eine verlängerte Freibadöffnung.

Reiner Schwimmbetrieb im Freibad

Ab dem 6. April bis zur ordentlichen Freibad Öffnung im Mai ist im Geiselweid einzig das Olympiabecken zum Schwimmen geöffnet. Es sind maximal 80 Gäste gleichzeitig zugelassen auf der Anlage. Eine entsprechende Anzeige gibt auf der Webseite über die aktuelle Kapazität Auskunft. Besucherinnen und Besucher müssen bis zum Betreten der Umkleidekabinen eine Schutzmaske tragen. Der Aufenthalt ist nur zum Schwimmen gestattet, sonnenbaden ist nicht möglich, die Anlage muss nach dem Sport möglichst rasch wieder verlassen werden.

Öffnungszeiten Freibad ab 6. April

Montag, Mittwoch, Freitag: 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Der Zutritt ist beim Frühschwimmen vor 08:00 Uhr nur mit einem gültigen Abonnement oder per Webticket möglich, die Kasse bleibt dann noch geschlossen.

Nutzung Hallenbad

Das Hallenbad ist weiterhin nur für alle mit Jahrgang 2001 und jünger sowie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler geöffnet. Über Ostern steht die Anlage jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung.

Abgelaufene Sportpässe

Sportpässe, welche seit den Einschränkungen im Dezember 2020 nicht mehr genutzt werden konnten und inzwischen abgelaufen sind, werden an der Kasse Geiselweid anteilmässig rückvergütet in Form einer Wertgutschrift oder an den Kauf eines neuen Abonnements angerechnet.

Aktuelle Belegungszahlen und Öffnungszeiten unter https://stadt.winterthur.ch/geiselweid