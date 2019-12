Der Stadtrat hat Oliver Pfitzenmayer per 1. Mai 2020 als Stadtammann / Betreibungsbeamten des Betreibungskreises Winterthur-Stadt (umfasst die Stadtkreise Altstadt, Seen, Töss, Mattenbach sowie die Gemeinde Brütten) in stiller Wahl gewählt. Er tritt die Nachfolge von Roland Isler an, der pensioniert wird. Oliver Pfitzenmayer ist zurzeit stellvertretender Stadtammann / Betreibungsbeamter. Er wurde 1966 geboren.