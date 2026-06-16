Olga Titus wird mit dem Kulturpreis der Stadt Winterthur geehrt

Bild Legende: © Florian Kalotay

Die Stadt Winterthur verleiht den Kulturpreis 2026 an die bildende Künstlerin Olga Titus. Der Stadtrat ehrt mit ihr eine international tätige und zugleich in Winterthur verankerte Künstlerin, deren Werk sich durch formale Innovationskraft und inhaltliche Relevanz auszeichnet.

Die diesjährige Empfängerin des Winterthurer Kulturpreises, Olga Titus, gehört zu den profilierten Stimmen der zeitgenössischen Kunst an der Schnittstelle von digitaler und materieller Bildpraxis. Von Winterthur aus international tätig, verhandelt sie in ihren Arbeiten zentrale Fragen von Identität und kultureller Repräsentation.

Ein zentrales Element ihres Schaffens sind vielschichtige Fotomontagen, die sie aus unterschiedlichen kulturellen Symbolen und Bildquellen entwickelt und mittels Video- und Schnitttechniken zu dynamischen, farbintensiven Kompositionen weiterverarbeitet. Ergänzt wird dieses digitale Arbeiten durch Werke mit schimmernden Paillettenoberflächen: Doppelseitig bedruckte Bildträger, deren Erscheinung sich durch gezielte manuelle Eingriffe stetig verändert. Diese Arbeiten zeichnen sich durch eine besondere Beweglichkeit und Offenheit aus und entziehen sich bewusst einer endgültigen Form.

Inhaltlich setzt sich Olga Titus mit Fragen von Identität, kultureller Aneignung und visueller Wahrnehmung auseinander. Dabei verbindet sie digitale Bildkulturen mit materiellen Prozessen und schafft Werke, die Resonanzräume zwischen verschiedenen kulturellen Kontexten eröffnen.

Mit der Auszeichnung würdigt der Stadtrat eine Künstlerin, die mit ihrem eigenständigen Ansatz wichtige Impulse für die zeitgenössische Kunst setzt und deren Arbeiten sowohl international Beachtung finden als auch regelmässig in Winterthur präsent sind. Olga Titus leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur Sichtbarkeit und Weiterentwicklung der Kulturstadt Winterthur.