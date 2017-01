Durch die Zentralisierung der Stadtverwaltung im Superblock verfügt die Stadt Winterthur über ein grösseres Lager an Mobiliar, welches nicht mehr benötigt wird. Ab sofort kann die Bevölkerung Tische, Stühle, Regale und vieles mehr zu günstigen Preisen ab Lager kaufen.

Die nicht mehr benötigten Möbel stammen aus den früheren Büro- und Sitzungsräumlichkeiten der Stadtverwaltung. Es handelt sich um Tische, Pulte, Stehtische, Schränke, Regale, Korpusse und eine grosse Auswahl an Stühlen. Die Möbelstücke, teilweise von bekannten Marken, sind in gutem Zustand und eignen sich teilweise sowohl für den Büro- als auch für den Wohnbedarf. Die Abteilung Einkauf & Logistik Winterthur ELW hat das Mobiliar in einem grossen Einstellraum an ihrem Sitz in der Grüze, Industriestrasse 40a, eingelagert. Der Occasionsverkauf direkt ab Lager ist während der regulären Öffnungszeiten möglich (Montag bis Mittwoch 13.30 – 17.00 Uhr, Freitag 13.30 – 16.00 Uhr). Zusätzlich werden an vier Donnerstagen Sonder-Abendverkäufe organisiert und zwar am 5. und 19. November, 10. Dezember 2015 sowie am 7. Januar 2016, jeweils von 16.00 bis 20.00 Uhr.

Einkauf und Logistik Winterthur (ELW)