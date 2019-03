Jacqueline Fehr (SP), Martin Neukom (Grüne) und Natalie Rickli (SVP) sind am 24. März 2019 in den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt worden. Der Stadtrat gratuliert allen wieder- und neugewählten Mitgliedern des Regierungsrats herzlich und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Die drei Winterthurer Regierungsräte werden am Mittwoch, 10. April 2019, offiziell empfangen. Die Feier beginnt um 19.30 Uhr im Stadthaus. Der Anlass ist öffentlich.