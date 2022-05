Notfalltreffpunkte in der Schweiz Auch wenn wir uns in der Schweiz sicher fühlen: Ereignisse, die unseren Alltag auf den Kopf stellen, sind jederzeit möglich. Die Auswirkungen und Belastungen solcher Ereignisse können durch gute Vorbereitung abgefedert werden. Zu diesem Zweck haben die Kantone Aargau und Solothurn in drei Jahren intensiver Konzeptarbeit den neuen Service Notfalltreffpunkt entwickelt. Er wurde am 31. Oktober 2019 am interkantonalen Projekt «Evakuation und Notkommunikation» vorgestellt. Seither wurde das Konzept von zahlreichen Kantonen übernommen, auch vom Kanton Zürich, und wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) begleitet und unterstützt. notfalltreffpunkt.ch