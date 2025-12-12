Notare der Notariatskreise Winterthur-Altstadt und Oberwinterthur-Winterthur für die Amtsdauer 2026–2030 gewählt

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 10. Dezember 2025 die Notare für die Notariatskreise Winterthur-Altstadt und Oberwinterthur-Winterthur in stiller Wahl gewählt. Die beiden bisherigen Amtsträger werden auch für die nächsten vier Jahre gewählt.

Im Notariatskreis Winterthur-Altstadt (umfassend die Stadtkreise Winterthur-Stadt und Mattenbach) wurde David Mäder (1992) bestätigt. Für den Notariatskreis Oberwinterthur-Winterthur (umfassend die Gemeinden Altikon, Dinhard, Ellikon a.d.Th., Rickenbach und Wiesendangen sowie von Winterthur die Stadtkreise Oberwinterthur und Seen) wurde Martin Schmuki (1966) gewählt.

Für den Notariatskreis Wülflingen-Winterthur (umfassend die Gemeinden Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen und Seuzach sowie die Stadtkreise Töss, Veltheim und Wülflingen) hat der Stadtrat aufgrund des Rücktritts des bisherigen Amtsinhabers bereits mit Beschluss vom 9. Juli 2025 Simeon Bertschinger als Notar für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 und gestützt auf § 45 Abs. 4 GPR für die neue Amtsdauer 2026–2030 in stiller Wahl als gewählt erklärt.