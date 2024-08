Neujahrsblatt 2024: Ein Winterthurer Kaufmann in der fremden Welt

Mitten im Sommer erscheint das Neujahrsblatt 2024 der Stadtbibliothek: Es hat die Reisebriefe des Kaufmanns Bernhard Rieter zum Thema, die er 1824–1846 aus Ägypten, Indien und dem Fernen Osten an seine Familie in Winterthur geschrieben hat.

Vor 200 Jahren verliess der junge Kaufmann Bernhard Rieter (1805–1883) aus Winterthur zum ersten Mal seine Heimat und lernte fremde Kulturen kennen. Zunächst bereiste er Ägypten, wo er sich fünf Jahre lang aufhielt, etwas später folgte ein Aufenthalt in Konstantinopel (Istanbul). 1843 trat Rieter die grösste Reise an, die ihn nach Indien, Indonesien, Burma (Myanmar), Singapur, auf die Philippinen und bis an die Südküste Chinas führte. Von allen diesen Reisen schickte er ausführliche Briefe an seine Familie in der Schweiz, in denen er Natur, Kultur und Bevölkerung der bereisten Länder beschreibt. Seine Briefe offenbaren eine kritische Haltung gegenüber den Kolonialmächten und sind wertvolle Zeugnisse aus der Zeit, als sich der Handel von Schweizer Firmen mit dem Osmanischen Reich und mit Asien zu etablieren begann.

Im Neujahrsblatt 2024 werden Bernhard Rieters Reisebriefe erstmals komplett herausgegeben. Die Historikerin Vanja Hug hat sie mit Erklärungen versehen und mit einem umfassenden Lexikon der genannten Personen und Orte ergänzt. Das Buch ist in der Stadtbibliothek Winterthur und im Buchhandel erhältlich.