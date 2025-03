Neues Verzeichnis über externe Studien der Stadtverwaltung

Ab dem 1. April 2025 betreibt die Stadtverwaltung auf der städtischen Webseite ein Verzeichnis über die Studien, die von der Stadtverwaltung extern in Auftrag gegeben wurden. Damit erfüllt sie die Motion «Transparenz bei Aufträgen an Dritte für Studien, Planungen und Gutachten», die das Stadtparlament an den Stadtrat überwiesen hat.

Das Stadtparlament beschloss am 16. September 2024 eine Anpassung der Informationsverordnung, wonach die Stadtverwaltung auf der Webseite ein Verzeichnis über alle Studien, Planungen, Berichte und Gutachten führen soll, welche an externe Dienstleister vergeben wurden. Da keine Rechtsmittel ergriffen wurden und auch die Referendumsfrist ungenutzt ablief, wird die Verordnung nun in Kraft gesetzt. Zudem wird die Vollzugsverordnung zur Informationsverordnung ergänzt mit Vorschriften über die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung zur Führung dieses Verzeichnisses.

Im Verzeichnis auf der städtischen Webseite sind neben dem Titel und einer kurzen Beschreibung des Inhalts auch die Kosten für jede Studie einsehbar, die ab dem 1. April 2025 bei der Stadt eingeht. Das Verzeichnis ist zudem mit Such- und Filterfunktionen ausgestattet. Das stellt sicher, dass die Informationen zu den Studien einfach gefunden werden können. Mit einem Gesuch per Mail kann anschliessend die Einsicht in die Studien beantragt werden.

Das Verzeichnis ist auf stadt.winterthur.ch verfügbar.