An seiner Sitzung vom 15. November 2017 hat der Stadtrat Markus Anderegg (SP) als Mitglied der Kreisschulpflege Veltheim-Wüflingen für die restliche Amtsdauer 2014 bis 2018 in stiller Wahl für gewählt erklärt.

Er tritt die Nachfolge von Beatrice Bosshard an und ist Maschineningenieur / Berufsschullehrer mit Jahrgang 1959.