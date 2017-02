Der Stadtrat hat Erika Lupini per 1. Januar 2017 für den Rest der Amtsdauer 2014–2018 in stiller Wahl als Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege für gewählt erklärt. Sie tritt die Nachfolge von Ursula Schneeberger an, die per Ende 2016 zurückgetreten ist. Lupini ist 1951 geboren und von Beruf Kindergärtnerin.