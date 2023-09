Neues Mitglied im Stadtparlament

Der Stadtrat hat Benedikt Oeschger (GLP) als neues Mitglied des Stadtparlaments für gewählt erklärt. Er ersetzt Urs Glättli, der per 19. September 2023 zurückgetreten ist. Benedikt Oeschger wurde 2001 geboren und ist Student Agrarwissenschaften ETH. Er tritt sein Amt per sofort an.