Der Stadtrat hat Monica Della Vedova Mumenthaler (GLP) per 1. August 2019 als Mitglied des Grossen Gemeinderats gewählt. Sie tritt die Nachfolge der in den Kantonsrat gewählten Katrin Cometta-Müller an. Monica Della Vedova Mumenthaler ist Rechtsanwältin und wurde 1972 geboren.