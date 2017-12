An seiner Sitzung vom 20. Dezember 2017 hat der Stadtrat Doris Bänziger als Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur-Veltheim für die restliche Amtsdauer 2014 bis 2018 in stiller Wahl für gewählt erklärt.

Sie tritt die Nachfolge an von Rosmarie Oetiker, die im September verstorben ist. Doris Bänziger ist Pflegefachfrau HF und wurde 1961 geboren.