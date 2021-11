Neues Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur Mattenbach

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 3. November 2021 Tobia Bonazzi als Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur Mattenbach in stiller Wahl gewählt. Er ersetzt per sofort Dominik Siegmann, der im Juni zurücktrat. Bonazzi ist Gymnasiast und kam 2001 zur Welt.