An seiner Sitzung vom 15. November 2017 hat der Stadtrat Esther Schellenberg als Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchenpflege Winterthur-Mattenbach für die restliche Amtsdauer 2014 bis 2018 in stiller Wahl für gewählt erklärt.

Sie tritt die Nachfolge an von Mirjam Staub, die im Sommer zurückgetreten ist. Esther Schellenberg ist Floristin und wurde 1968 geboren.