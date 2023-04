Zu Fuss mit dem Velo oder Bus ins Bruderhaus Beim Bruderhaus stehen nur wenige kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Den Besuchenden wird darum geraten, mit dem Bus, dem Velo oder zu Fuss ins Bruderhaus zu kommen. Wer sein Fahrzeug nicht korrekt parkiert, muss mit einer Busse rechnen. Die Buslinie 12 verkehrt jeweils am Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen im Halbstundentakt ab der Haltestelle «Archstrasse/HB». Während der Busbetriebszeiten ist die Bruderhausstrasse für Motorfahrzeuge gesperrt. Personen, die mit dem Auto anreisen, können ihr Auto in einem Parkhaus beim Hauptbahnhof oder im Parkhaus Teuchelweiher (Bushaltestelle «Zeughaus») parkieren und anschliessend mit der Linie 12 ins Bruderhaus fahren.