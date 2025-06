Neuer Quartierplatz und neue Aussenanlage Kindergarten Unterrütiweg

Ein Wasserspiel, Abenteuerspielgeräte und unterschiedlich gestaltete Aufenthaltsflächen in einem grosszügig durchgrünten Aussenraum bilden das neue Herz des Quartiers Schachen am Unterrütiweg. Entstanden ist ein vielfältig nutzbarer Platz für die Quartierbevölkerung mit einem angrenzenden Kindergartenspielplatz, der ausserhalb der Schulzeiten allen offensteht.

Mit einem Eröffnungsfest sind am Mittwochnachmittag der neue Quartierplatz sowie der neugestaltete Spielplatz des Kindergartens offiziell eingeweiht worden. Im ursprünglichen Ensemble des Quartiers Schachen, bestehend aus Kindergarten Unterrütiweg, Siedlung Schachen und Quartierplatz, sind die Aussenanlagen während einer Bauzeit von rund sieben Monaten umfassend saniert worden. Zeitgleich zur notwendigen Sanierung der Aussenanlagen sind Sanierungsmassnahmen und ein Ersatzneubau der Siedlung Schachen durch die Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) geplant und umgesetzt worden. Die Neuerstellung der Zufahrt zum Ersatzneubau und die damit einhergehenden baulichen Eingriffe ermöglichten es, Synergien für die Umwandlung der rund 1000 Quadratmeter grossen Grünanlage in einen attraktiven Quartierplatz zu nutzen. Aufgrund der neu angelegten Zufahrt zur HGW-Siedlung wird der Zugang zum Kindergarten, der bislang über den Platz geführt hatte, neu über den bereits bestehenden Hauptzugang am Unterrütiweg geführt.

Die ehemalige Umgebung des Kindergartens Unterrütiweg war geprägt durch die Ergänzungen einzelner loser Spielgeräte aus verschiedenen Jahrzehnten. Diese Spielgeräte waren baufällig und entsprachen nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. In einem partizipativen Prozess mit der Schulleitung, den Kindergartenlehrpersonen und dem Hauswart hat Stadtgrün Winterthur ein neues Spielangebot entworfen, das auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder eingeht und ihnen die Möglichkeit von aktivem sowie ruhigem Spiel bietet. Sie können sich auf einem langgezogenen modernen Spielgerät mit Seilen, Netzen, Stangen, Zwischenböden und Rutschen austoben, im Sandkasten spielen oder sich in Spielhütten zurückziehen. Während der Schulzeiten ist der Spielplatz den Kindergartenkindern vorbehalten. Ausserhalb der Schulzeiten steht er allen Kindern offen.

Zusätzliche Jungbäume und eine artenreiche Bepflanzung minimieren über die Verdunstung die Sommerhitze und liefern einen wertvollen Beitrag zum ökologischen Mehrwert des neuen Quartierplatzes wie auch der Aussenanlage des Kindergartens. Entwässerungsschächte wurden zurückgebaut. Die Entwässerung wird neu direkt ins Grünland geführt. Unter die Spielgeräte wurde ein sickerfähiger Rasengitter-Fallschutzplattenbelag gelegt.

Die Kosten für die Erstellung des Quartierplatzes belaufen sich auf 435'000 Franken. Die Heimstätten-Genossenschaft Winterthur beteiligt sich mit bis zu 120'000 Franken an den Erstellungskosten. Weitere 60'000 Franken werden aus dem Robert-Keller-Fonds finanziert, dessen Zweckbestimmung vorsieht, dass Beiträge aus dem Fonds für «bauliche und gärtnerische Gestaltungen in Veltheim» verwendet werden müssen. Die Kosten für die Neugestaltung der Aussenanlage des Kindergartens Unterrütiweg belaufen sich auf 190'000 Franken.