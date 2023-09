Neuer Quartierplatz am Unterrütiweg

Robert-Keller-Fonds Robert Keller (1915–1978) lebte fast sein ganzes Leben lang in Veltheim. Er stammte aus einfachen Verhältnissen und war beeinträchtigt. Vom Bruder seiner Mutter erbte er nach dem Tod seiner Mutter als 30-Jähriger viel Geld. Dieses Vermögen betreute Zeit seines Lebens ein Nachlassverwalter aus Veltheim. Robert Keller galt als «Dorforiginal» in Veltheim, war als Hilfsarbeiter bei Sulzer tätig und führte einen selbstständigen Haushalt. Als er 1978 im Alter von 63 Jahren im Krankenheim Wülflingen verstarb, vermachte er sein gesamtes Vermögen von 280 000 Franken der Stadt Winterthur. Das Testament enthielt die Zweckbestimmung, das Geld für «bauliche und gärtnerische Gestaltungen im Stadtquartier Veltheim» zu verwenden. Aus dem Robert-Keller-Fonds wurden seither unter anderem die Neugestaltung des Delphinplatzes, des Juchparks und des Naturgartens Loorstrasse mitfinanziert. (Quelle: Lütolf-Sonn, Barbara: Man nannte ihn «de Chälli» in: Gallispitz, März 2009, Ausgabe 140)