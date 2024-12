Neuer Löwenkopf für den Brunnen beim Lindengutpark

Der Brunnen an der Ecke General-Guisan-Strasse/Seidenstrasse mit Baujahr 1876 ist saniert worden. Im Zuge der notwendig gewordenen Instandhaltungsmassnahmen hat sich Stadtgrün Winterthur entschieden, den im vergangenen Jahr entwendeten Zierlöwenkopf am Brunnen mit einer Replik zu ersetzen.

Die Abdeckplanen und Baustellengitter rund um den Brunnen am Rand des Lindengutparks sind weg. Der Brunnen mit dem markanten Obelisken und den zwei Trögen ist wieder zugänglich. Er ist saniert und komplettiert worden, zumindest was den Ende Mai 2023 entwendeten Zierlöwenkopf betrifft.

Stadtgrün Winterthur hatte nach dem Diebstahl den zweiten, noch übrig gebliebenen Löwenkopf abmontiert und gesichert. Da das eine entwendete Original aus Grauguss bislang nicht mehr zum Vorschein gekommen ist, hat Stadtgrün in Zusammenarbeit mit der städtischen Denkmalpflege die Winterthurer Kunstgiesserei Bründler beauftragt, eine Replik anzufertigen. Diese ist aus Bronze und patiniert, damit Original und Replik möglichst gleich aussehen. In der Schweiz gibt es keine Giesserei mehr, die ein Graugussverfahren anwendet, daher der Entscheid, auf Bronze auszuweichen.

Der originale Zierlöwenkopf aus Grauguss sowie die Replik aus Bronze sind nun diebstahlsicher montiert worden und aus ihren Mäulern fliesst wieder Wasser in die beiden Brunnenschalen.

Die auf Steinrestaurierung spezialisierte Winterthurer Firma Frehner Görner hat grobe Abplatzungen, fehlende Stücke und feine Spalten am Kalksteinbrunnen ersetzt und instandgestellt, damit kein Frostschaden entsteht. Die Kosten für Bronzereplik und Steinsanierung belaufen sich insgesamt auf 22'000 Franken.

Ursprünglich hatte der Brunnen aus Solothurner Kalkstein drei halbrunde Schalen, die um den Obelisken angeordnet waren und er stand am Ostabschluss der Stadthausstrasse. 1930 wurde er an seinen heutigen Standort versetzt. Dabei wurde eine Schale entfernt.

Hinweise, wo sich der entwendete Löwenkopf aus Grauguss befindet oder zur Täterschaft, nimmt nach wie vor die Stadtpolizei Winterthur entgegen, Tel. 052 267 51 52.