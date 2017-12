Bild Legende: Herbert Elsener, neuer Leiter Verkehrsplanung im Tiefbauamt

Am 1. April 2018 übernimmt Herbert Elsener die Leitung der Verkehrsplanung im Tiefbauamt. Elsener besitzt einen Master der ETH in Raumentwicklung und Infrastruktursystemen und ist Verkehrsingenieur SVI. Er arbeitet seit acht Jahren bei der Metron Verkehrsplanung AG in Brugg, wo er als Projektleiter unter anderem an verschiedenen Vorhaben der Stadt Winterthur mitgewirkt hat. Herbert Elsener ist dreiunddreissig Jahre alt und wohnt in Zürich.