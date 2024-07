Neuer Leiter Umwelt- und Gesundheitsschutz

Der Stadtrat hat Benjamin Huber zum neuen Leiter des Bereichs Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur bestimmt. Der promovierte Naturwissenschafter tritt die Nachfolge von Peter Jann an, der zur Stadt Zürich gewechselt hat.

Benjamin Huber hat an der ETH Erdwissenschaften studiert und am geologischen Institut in Naturwissenschaften doktoriert. Seit rund zehn Jahren ist der 47-Jährige im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltmanagement in der Privatwirtschaft tätig und bringt viel Erfahrung in der Leitung grösserer Teams und komplexer Projekte mit. Daneben hat er 2015 das soziale Unternehmen «ClimateRe» mitgegründet. «ClimateRe» setzt sich für die Reduktion von Klimarisiken in der Landwirtschaft ein und hat dafür bereits Innovationspreise gewonnen. Derzeit ist Benjamin Huber Leiter Nachhaltigkeit bei der Zuger Kantonalbank und ist nebenberuflich als Dozent an der ETH Zürich tätig.

Der gebürtige Winterthurer übernimmt die Leitung des Bereichs Umwelt- und Gesundheitsschutz per 1. Oktober 2024. Dort wird er unter anderem für die Umsetzung der Massnahmen zur Erreichung des Klimaziels Netto-Null bis 2040 und die Weiterentwicklung der Klimastrategie der Stadt Winterthur verantwortlich sein.