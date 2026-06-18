Neuer Leiter Informatikdienste der Stadt Winterthur

Marco Zimmer übernimmt per 1. Juli 2026 die Funktion als CIO und Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur (IDW). Er tritt damit die Nachfolge von Christian Manser an, der die Stadtverwaltung im Mai 2026 verlassen hat.

Der Stadtrat hat Marco Zimmer zum neuen CIO und Leiter der städtischen Informatikdienste ernannt. Mit ihm übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen die Leitung. Im mehrstufigen Auswahlverfahren überzeugte Marco Zimmer durch seine fundierten ICT-Kenntnisse sowie sein ganzheitliches Führungsverständnis und strategisches Denken.

Marco Zimmer ist seit Oktober 2025 bei der Stadt Winterthur tätig, wo er die Leitung der IDW-Hauptabteilung «Architecture, Security & Risk» innehat. In dieser Funktion amtet er zudem als CISO (Chief Information Security Officer) und kümmert sich mit seinem Team um die Informationssicherheit der Stadtverwaltung. Zuvor bekleidete er verschiedene Leitungsfunktionen, darunter als CIO der Health Info Net (HIN) AG oder als CTO und Head of Development der BlueCare AG. Er bringt zudem langjährige unternehmerische Erfahrung aus seiner selbständigen Tätigkeit in der Technologiebranche mit. Nach seinem Masterabschluss (MSc) in «Elementary Particle Theory» an der Universität Durham in England erlangte Marco Zimmer später berufsbegleitend einen MBA in Management, Technologie und Ökonomie an der ETH Zürich und schliesst aktuell einen Master (LL.M.) in Informationsrecht an der deutschen Universität Oldenburg ab.

Marco Zimmer (51) wird per 1. Juli 2026 die Leitung der IDW übernehmen. In dieser Funktion wird er den stabilen, sicheren und leistungsfähigen ICT-Betrieb der Stadtverwaltung verantworten. Gemeinsam mit den städtischen Organisationseinheiten wird er die neue IT-Strategie umsetzen und damit die technischen Voraussetzungen für die Digitalisierung der Stadtverwaltung gezielt weiterentwickeln.