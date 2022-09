Neuer Leiter für das Tiefbauamt bestimmt

Martin Joos übernimmt die Leitung des Tiefbauamts im Departement Bau. Der Stadtrat hat den Bauingenieur zum Nachfolger von Peter Gasser bestimmt, der sich per Ende Januar 2023 frühzeitig pensionieren lässt. Martin Joos hat über zwanzig Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen in der Privatwirtschaft, davon zehn Jahre im Bereich Tiefbau. Er tritt seine neue Stelle am 1. Dezember 2022 an.