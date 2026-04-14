Neuer Leiter für das Steueramt der Stadt Winterthur

Jannik Fitzi übernimmt per 1. September 2026 die Leitung des städtischen Steueramts. Er wird damit die Nachfolge von Caroline Lüthi antreten, die in Frühpension geht.

Der Stadtrat hat Jannik Fitzi zum neuen Leiter des Steueramts ernannt. Jannik Fitzi überzeugte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit seiner breit abgestützten Berufs- und Führungserfahrung, strategisch-operativer Stärke und fundiertem betriebswirtschaftlichen Fachwissen.

Jannik Fitzi verfügt über mehrjährige Führungserfahrung in verschiedenen Gemeindesteuerämtern. Seit Sommer 2023 ist er für die Stadt Wetzikon tätig, wo er als Bereichsleiter die Gesamtverantwortung für den Bereich Steuern trägt. Zuvor leitete er während sechs Jahren bei der Gemeindeverwaltung Hittnau ebenfalls den Bereich Steuern, zuletzt als Abteilungsleiter Finanzen und Soziales sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Als Präsident des Verbands der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich (VGS) wirkt er an strategischen Steuerprojekten mit und ist sowohl auf kommunaler als auch auf kantonaler Ebene gut vernetzt. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Kaufmann EFZ mit Berufsmaturität. Darauf aufbauend hat sich Jannik Fitzi kontinuierlich weitergebildet und erlangte 2022 einen Master in Accounting und Controlling an der ZHAW in Winterthur.

Jannik Fitzi (33) wird seine Stelle per 1. September 2026 antreten. In dieser Funktion wird er die Erhebung der Staats- und Gemeindesteuern für die Stadt Winterthur verantworten und für die nachhaltige Weiterentwicklung des Steueramts sorgen.