Das Schulamt der Stadt Winterthur erhält eine neue Leitung. Der Stadtrat hat Marc Tschann zum Nachfolger von David Hauser bestimmt, der anfangs 2023 neue Aufgaben übernehmen wird. Marc Tschann ist Pädagoge und Betriebswirtschafter und bringt eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Bildung und Bildungsmanagement mit. Er tritt seine neue Stelle am 1. Februar 2023 an.

Marc Tschann verfügt über ein Lehrdiplom Sekundarstufe I und hat nach seiner pädagogischen Tätigkeit verschiedene Weiterbildungen absolviert unter anderem mit einem CAS FH in International Finance and Banking und Executive MBA HSG in General Management.

Dank seiner langjährigen beruflichen Erfahrung in verschiedenen Bildungsinstitutionen sowie als selbstständiger Unternehmer im Beratungs- und Coachingbereich verfügt Marc Tschann über eine hohe Kompetenz in der Planung und Realisierung komplexer Projekte und Entwicklungsprozesse im Bildungsbereich. Vor dem Antritt als Schulamtsleiter in Winterthur war der 53-Jährige unter anderem als Bereichsleiter der Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz tätig, er war Mitglied der Geschäftsleitung der Kreisschulbehörde Zürich-Glattal und führte verschiedene Beratungsmandate im Schweizer Bildungssystem.

Das Schulamt ist Teil des Departementes Schule und Sport und einer der grössten Bereiche der Stadtverwaltung. Zum Schulamt gehören die Hauptabteilungen Pädagogik und Beratung, Schulsupport und Gesundheit, Infrastruktur, Schulverwaltung und Kanzlei der Schulpflege sowie die Abteilung Berufsbildung mit den beiden städtischen Schulen Mechatronik Schule Winterthur MSW und «Profil.» Berufsvorbereitung Winterthur.