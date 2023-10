Neuer Leiter für das Münzkabinett

Gunnar Dumke heisst der neue Leiter des Münzkabinetts Winterthur. Der Altertumshistoriker und Archäologe tritt per 1. April 2024 die Nachfolge von Benedikt Zäch an, der nach dreissig Jahren in den Ruhestand tritt.

Gunnar Dumke hat an den Universitäten Heidelberg und Halle-Wittenberg Klassische Archäologie und Alte Geschichte studiert und wird Anfang des nächsten Jahres in Halle promoviert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an diversen Universitäten vornehmlich in Deutschland und Amerika hat er sowohl eigenverantwortlich Forschungsarbeiten geleitet als auch Ausstellungen konzipiert und sich dabei auf die Forschungsschwerpunkte Numismatik und «Digital Humanities» sowie Hellenistische Dynastien konzentriert. Derzeit ist Gunnar Dumke in der «Klassik Stiftung Weimar» für die Erschliessung von Goethes sowie der grossherzoglichen Münzsammlung zuständig.

Mit seinem Fachwissen und seinen Kompetenzen ist Gunnar Dumke die richtige Persönlichkeit für die Leitung des Münzkabinetts Winterthur. Er ist in der Welt der Numismatik bestens vernetzt und bringt neben profunden Fachkenntnissen auch Erfahrungen im Beschaffen von Drittmitteln, in Digitalisierungsprojekten sowie in der Personalführung mit. Gunnar Dumke lebt derzeit noch in Kiel, wird auf seinen Amtsantritt im April 2024 hin jedoch nach Winterthur ziehen.

Der bisherige Leiter des Münzkabinetts, Benedikt Zäch, wird per Ende März 2024 von seiner Funktion zurücktreten. Er leitete das Museum über dreissig Jahre lang und hat es zu einem weltweit anerkannten Kompetenzzentrum für Numismatik gemacht. Der Stadtpräsident Michael Künzle und das Amt für Kultur danken Benedikt Zäch für sein langjähriges und wertvolles Engagement.