Neuer Leiter des Stadtrichteramts

Der Stadtrat hat Lukas Meier als Leiter des Stadtrichteramts gewählt. Er tritt per 1. Juli 2025 die Nachfolge von Sylvia Huber an, die Leiterin der Stadtpolizei Bülach wird.

Lukas Meier absolvierte ein mehrstufiges Auswahlverfahren und überzeugte den Stadtrat aufgrund seiner langjährigen Fachkenntnisse in der Strafverfolgung, seiner Führungserfahrung und seiner ausgeprägten Sozialkompetenz. Er wechselt per 1. Juli vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zur Stadt Winterthur.

Beim BAZG war Lukas Meier einige Jahre in der Strafverfolgung tätig und nahm dort verschiedene Funktionen wahr. Er bringt aus dieser Tätigkeit viel Erfahrung in der Untersuchung und Beurteilung von Straffällen mit. Viele Jahre führte er Teams und war zuletzt als Leiter des Bereichs Ordentliche Verfahren im Direktionsbereich Strafverfolgung auch Mitglied der Geschäftsleitung. Während seiner Tätigkeit für das BAZG hat Lukas Meier an der Fachhochschule berufsbegleitend eine juristische Ausbildung bis zum Master mit einer Abschlussarbeit in Polizei- und Strafrecht absolviert.

Das Stadtrichteramt ist die kommunale Strafbehörde auf dem Stadtgebiet Winterthur und ist zuständig für Strafverfahren im Übertretungsbereich (Bussen bis 500 Franken).