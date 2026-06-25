Neuer Leiter Amt für Baubewilligungen

Bild Legende: Benjamin Stadler, Stadt Winterthur

Der Stadtrat hat Benjamin Stadler zum neuen Leiter des Amts für Baubewilligungen ernannt. Der 43-Jährige ist seit 2014 für die Stadt Winterthur tätig und übernimmt per 1. Juli die Leitung des Amts. Er folgt auf Thomas Jung, dessen Stellvertreter er bisher war.

Der neue Leiter des Amts für Baubewilligungen kennt das Amt und die Stadtverwaltung bestens. Seit 2014 ist er für die Stadt Winterthur tätig, seit 2019 leitet er das Bauinspektorat. Die letzten Monate führte er das Amt für Baubewilligungen ad interim. Per 1. Juli übernimmt er die Leitung des Amtes nun ganz offiziell: In einem mehrstufigen Verfahren hat er sich gegen starke Konkurrent:innen durchgesetzt.

Überzeugt hat Benjamin Stadler den Anstellungsausschuss dabei insbesondere durch seine sehr grosse Motivation, seine herausragende Fachkompetenz und Erfahrung sowie durch seinen Pragmatismus und seine grosse Kundenorientierung. Als diplomierter Architekt kennt Benjamin Stadler die Anliegen von Bauherrschaften, Planenden und Behörden aus eigener Erfahrung und der anderen Perspektive. In seinen früheren beruflichen Stationen begleitete er erfolgreich Bauprojekte in Zürich und Winterthur.

Der Stadtrat zeigt sich überzeugt, dass es Benjamin Stadler gelingen wird, das Amt für Baubewilligungen personell wie fachlich weiterzuentwickeln. Seine Fähigkeiten hat er während seiner mehrmonatigen ad interim Leitung bereits sehr überzeugend unter Beweis stellen können.

Benjamin Stadler ist 43 Jahre alt, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Winterthur.