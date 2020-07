Der neue Hauptabteilungsleiter Feuerwehr und Stellvertreter des Kommandanten bei Schutz & Intervention Winterthur (SIW) heisst Claudio Mignot. Er tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Karvin Ahuja an, der die Stadtverwaltung Ende Mai 2020 verlassen hat.

Mit Claudio Mignot (40) erhält SIW eine Führungsperson, die eine grosse fachliche Erfahrung aufweist. Seit 2010 leitet Claudio Mignot als hauptamtlicher Kommandant die Feuerwehr Region Murten (FR), eine Stützpunktfeuerwehr mit den Sonderaufgaben Personenrettung bei Unfällen, Öl- und Chemiewehr sowie Intervention auf Gewässern.

Die Kompetenzen zum Führen einer Organisation hat er sich im Rahmen eines Studiums der Betriebsökonomie mit Schwerpunkt Public Management an der Berner Fachhochschule für Wirtschaft und Verwaltung angeeignet. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn hat er seine Fachkenntnisse im Feuerwehrdienst stetig erweitert und sich zum eidgenössischen Feuerwehr- und Chemiewehr-Instruktor ausbilden lassen. In dieser Funktion ist er in der Ausbildung von zukünftigen Kommandantinnen und Kommandanten, Einsatzleiterinnen und Einsatzleitern sowie Chemiewehrspezialistinnen und -spezialisten tätig. Seit Februar 2019 absolviert Claudio Mignot zudem berufsbegleitend ein CAS im Bereich Führungskompetenz an der Fachhochschule Nordwestschweiz.