Der neue kommunale Energieplan für die Wärmeversorgung ist seit heute im Stadtplan abrufbar. Damit ist in jedem Gebiet eine konkrete Empfehlung für einen erneuerbaren Heizungsersatz ersichtlich.

Um das Klimaziel netto null Tonnen CO2 bis 2040 zu erreichen, muss die Wärmeversorgung der Stadt Winterthur mit erneuerbaren Energien erfolgen. Der neue kommunale Energieplan ist ein verbindlicher Richtplan, der aufzeigt, in welchen Gebieten welche Energieträger zur Wärmeversorgung vorgesehen sind. Der kommunale Energieplan wurde am 31. Oktober 2022 durch das Stadtparlament genehmigt und tritt voraussichtlich auf den 1. Februar 2023 in Kraft.

Neben der konkreten Empfehlung für den Heizungsersatz werden neu die zuständigen Kontakte für Fragen zum Anschluss an einen Wärmeverbund oder bei Interesse an einer Impulsberatung angegeben. Weitere Fragen zum Thema Wärmeversorgung der Stadt Winterthur werden im Q&A-Abschnitt innerhalb der Legende im Stadtplan beantwortet.

Link zum Energieplan: stadtplan.winterthur.ch