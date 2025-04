Neuer Departementssekretär im Departement Technische Betriebe

Der Stadtrat hat Andreas Schönbächler zum neuen Departementssekretär Technische Betriebe ernannt. Er tritt per 1. Juli 2025 die Nachfolge von Daniel Jeker an, der sich vorzeitig per Mitte 2025 pensionieren lässt.

Auf Antrag des Departements Technische Betriebe hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 16. April 2025 Andreas Schönbächler (46) als neuen Departementssekretär Technische Betriebe ernannt.

Andreas Schönbächler ist 2006 in die Stadtverwaltung eingetreten und arbeitet seit 2012 im Stab des Departements Technische Betriebe als Departementscontroller und Stellvertreter des Departementssekretärs. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen im politiknahen und planerischen Umfeld tätig. Nach dem Lizentiat in Staatswissenschaften an der Universität St. Gallen hat Andreas Schönbächler berufsbegleitend ein Nachdiplomstudium in Raumentwicklung an der ETH Zürich absolviert und sich fortlaufend insbesondere auch im Führungsbereich weitergebildet. Aufgrund seiner Kompetenzen und Erfahrung hat ihn der Stadtrat zur Nachfolge in der Leitung des Departementssekretariats per 1. Juli 2025 bestimmt.

Der bisherige Departementssekretär Daniel Jeker tritt per Ende Juni 2025 in den Ruhestand. Er ist 1992 zur Stadt Winterthur gestossen und hat die Funktion an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung kompetent, umsichtig und mit grossem Engagement unter verschiedenen Departementsvorstehern wahrgenommen. Der Stadtrat dankt ihm bereits heute für seine wertvolle Arbeit zum Wohl der Stadt Winterthur und wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.