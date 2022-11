Bild Legende:

Der neue Departementssekretär im Departement Finanzen heisst Benedikt Minzer. Er tritt per 1. März 2023 die Nachfolge von Riccarda Foi Masciadri an, die sich per Ende April 2023 vorzeitig pensionieren lässt.

Benedikt Minzer (54) bringt langjährige Erfahrung in Führungspositionen sowie in der öffentlichen Verwaltung mit. Zuletzt war er als Geschäftsführer bei der «Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel» tätig. Davor arbeitete er viele Jahre für unterschiedliche politische Behörden. Als langjähriger Stadtschreiber der Stadt Liestal, als Bezirksratsschreiber im Bezirksrat Horgen und als juristischer Sekretär im Generalsekretariat der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich eignete er sich profundes Wissen sowie eine hohe Kompetenz in der Planung und Leitung komplexer Projekte an.

Benedikt Minzer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Basel. Seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse erweiterte er mit den Nachdiplomstudien in Public Management an der ZHAW in Winterthur und Unternehmensführung an der Universität St. Gallen.