Tobias Janka übernimmt per 1. September 2023 die Bereichsleitung von Schutz & Intervention Winterthur (SIW). SIW vereint Feuerwehr und Zivilschutz unter einem Dach. Janka übernimmt die Nachfolge von Jürg Bühlmann, der sich nach 23 Jahren im Dienste der Stadt Winterthur per Ende August 2023 frühzeitig pensionieren lässt. Janka ist aktuell Hauptabteilungsleiter Zivilschutz und Mitglied der Geschäftsleitung von SIW.

Nach der Ausbildung zum Informatiker (EFZ) hat er sich kontinuierlich weitergebildet und verfügt über eine breite Führungserfahrung. Als Eidg. Dipl. Berufsoffizier (ETHZ) blickt er auf eine knapp 17-jährige Militärkarriere zurück. Ausserdem verfügt er über einen Master of Advanced Studies (MAS) in Effective Leadership der Universität Luzern. 2020 verliess Tobias Janka die Schweizer Armee und trat als Hauptabteilungsleiter Zivilschutz und Bataillonskommandant der Zivilschutzorganisation Winterthur und Umgebung (ZSO WIUM) in die Stadtverwaltung Winterthur ein. Seither hat er die ZSO WIUM in einem dynamischen Umfeld weiterentwickelt und zukunftsfähig aufgestellt.

Tobias Janka (39) ist verheiratet, Vater eines zweijährigen Sohnes und lebt mit seiner Familie in Lufingen ZH.