Bild Legende: Markus Wittwer

Die künftige Leitung des Bereichs Alter und Pflege ist bestimmt: Markus Wittwer, zurzeit Direktor HRM/Pflege/Hotellerie und stellvertretender Spitaldirektor des Kantonsspitals Winterthur (KSW), wurde vom Stadtrat für diese Position ernannt. Wittwer tritt seine neue Funktion am 1. November 2017 an und löst dann die interimistische Leiterin Heidi Kropf-Walter ab.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat Markus Wittwer als neuen Leiter des Bereichs Alter und Pflege ernannt. Zum Bereich Alter und Pflege gehören die fünf städtischen Alterszentren (inkl. Tagesklinik Adlergarten) und die Spitex. Mit rund 1100 Mitarbeitenden ist Alter und Pflege der grösste Bereich der Stadtverwaltung.

Markus Wittwer kennt den Gesundheits- und Pflegebereich aus unterschiedlichen Perspektiven, verfügt über langjährige Führungserfahrungen und ist breit vernetzt, so auch in Kommissionen und Verbänden des Gesundheitswesens. Vor seinem Wechsel ans KSW war Wittwer im Universitätsspital Zürich als stellvertretender Pflegedirektor sowie am Bezirksspital Affoltern am Albis und im Spital Limmattal tätig. Nach einer Ausbildung als Pflegefachmann und diversen Weiterbildungen im Gesundheitswesen hat er einen Executive Master of Health Service Management und einen Master of Advanced Studies ZFH Human Capital Management absolviert.

Markus Wittwer ist seit 2007 beim Kantonsspital Winterthur tätig. Von 2007 bis 2009 war er Leiter Pflegedienst und ab 2010 Direktor HRM und Pflege sowie stellvertretender Spitaldirektor. Ab 2015 hat er zusätzlich zu den genannten Funktionen auch die Leitung der Hotellerie des KSW übernommen

Markus Wittwer wird seine neue Funktion am 1. November 2017 antreten und damit Heidi Kropf-Walter, Bereichsleiterin ad interim, ablösen.