Am 1. März 2015 übernimmt Dieter P. Wirth die Leitung des Bereichs Soziale Dienste und löst damit den langjährigen Leiter Ernst Schedler ab.

Auf Antrag des Departements Soziales hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 10. September 2014 Dieter P. Wirth als neuen Leiter des Bereichs Soziale Dienste ernannt. Zum Bereich Soziale Dienste gehören die Hauptabteilungen Sozialberatung, Sozialversicherungen, Gesetzlicher Betreuungsdienst, Arbeitsintegration sowie die Prävention und Suchthilfe mit insgesamt rund 320 Mitarbeitenden.

Dieter P. Wirth (51) kennt den Sozialbereich aus unterschiedlichsten Perspektiven und verfügt über langjährige Führungserfahrungen. Nach seinem Studium an der Universität Zürich (lic. phil. I) war er unter anderem bei der Stadt Zürich als Leiter eines Wohnheims und als stv. Bereichsleiter des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach tätig. Seit 2009 leitet er das Dienstleistungszentrum Soziales in Thalwil. Dieter P. Wirth hat zudem berufsbegleitend ein Nachdiplomstudium in Verwaltungsführung absolviert.

Dieter P. Wirth wird seine neue Funktion am 1. März 2015 antreten und damit den langjährigen Leiter Ernst Schedler ablösen, der sich frühzeitig pensionieren lässt.