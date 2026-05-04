Neue Wartehalle für Buspassagiere

Ab Mittwoch, 6. Mai 2026 profitieren Busfahrgäste am Hauptbahnhof Winterthur von einer neuen Wartehalle. Sie befindet sich im Pfeiler des markanten Pilzdachs und schützt vor Wind und Wetter. Bis Mitte 2025 nutzte Stadtbus Winterthur diesen Standort für die Verkaufs- und Beratungsstelle ZVV Contact.

Die neue Wartehalle liegt zentral beim Busbahnhof und bietet Platz für rund 20 Personen. Sie ist nicht beheizt und dient in erster Linie als Wetterschutz. Der Raum verfügt über Sitzgelegenheiten. Rauchen ist nicht erlaubt. Eine Videoüberwachung sorgt für Sicherheit. Die Wartehalle öffnet täglich von 6 bis 22 Uhr. Für eine angenehme Atmosphäre sorgen die Sujets aus dem Stadtbus-Wimmelbuch. Der Umbau kostete rund 80’000 Franken. Mit dem neuen Warteraum verbessert Stadtbus Winterthur den Komfort für die Fahrgäste und entlastet gleichzeitig die stark frequentierten Haltekanten am Busbahnhof.

ZVV Contact im Bahnhofsgebäude

Mitte 2025 verlegte Stadtbus Winterthur die Verkaufs- und Beratungsstelle ZVV Contact vom Pfeiler des Pilzdachs ins Bahnhofsgebäude neben die Tourist-Info. Dort finden Ticketverkauf und öV-Beratung seither im Innenraum des Bahnhofs statt. Kundinnen und Kunden können geschützt auf einen freien Schalter warten. Vor dem Umzug warteten viele Fahrgäste im Freien und waren Wind und Wetter ausgesetzt. Heute profitieren insbesondere Personen, die eine persönliche Beratung wünschen oder Unterstützung beim Ticketkauf benötigen, vom neuen Standort. In der Regel bleiben die Wartezeiten kurz, was ZVV Contact auch für kurzfristige Anliegen attraktiv macht.