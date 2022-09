Die Stadt hat der «Clear Channel Schweiz AG» den Zuschlag für den öffentlichen Plakataushang ab 1. Januar 2023 neu vergeben. Der Vertrag aus dem Jahr 2017 läuft Ende 2022 ab. Die Konzession wurde im Juni öffentlich ausgeschrieben.

Im Rahmen der Ausschreibung des öffentlichen Plakataushangs – ausgenommen ist die Plakatierung an öffentlichen Verkehrsmitteln und Buswartehallen, die durch Stadtbus Winterthur verwaltet werden – sind vier Angebote eingereicht worden. Die «Clear Channel Schweiz AG» hat den Zuschlag für die Lose 1 und 3 erhalten. Beim Los 1 geht es um die Konzession für die Bewirtschaftung von rund 655 permanenten Plakatwerbeanlagen resp. 913 Flächen auf öffentlichem Grund. Das Los 3 ist das Plakatieren an den zukünftigen digitalen Cityplan-Anlagen, von denen drei geplant sind. Im neuen Vertrag ist das Plakatieren an digitalen Flächen neu vorgesehen, jedoch in einem beschränkten Umfang (drei digitale Cityplan-Anlagen und zwei Screens an der Personenuterführung Süd).

Auf die Vergabe des Rechts zum Plakatieren an Bauwänden wurde verzichtet, weil das einzig eingereichte Angebot nicht genug attraktiv und die Möglichkeit des Verzichts explizit in der Ausschreibung vorgesehen war (Los 2).

Die jährlichen Einnahmen der Stadt aus der Konzessionsgebühr erhöhen sich mit dem neuen Vertrag um jährlich rund 400 000 auf neu rund 1,2 Millionen Franken. Die Rekursfrist gegen den Zuschlag läuft bis zum 26. Oktober 2022.