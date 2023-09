Neue Verkehrsführung an der Geiselweidstrasse

An der Geiselweidstrasse wird für den motorisierten Verkehr neu ein Einbahnregime eingeführt. Dadurch verändert sich die Zufahrt zum Areal der Maag Recycling AG. Mit dem Einbahnbetrieb kann das Angebot für den Veloverkehr mit beidseitigen Radstreifen ergänzt und dadurch eine Schwachstelle auf der übergeordneten Radroute behoben werden. Die neue Signalisation erfolgt zusammen mit baulichen Massnahmen.

Ende 2020 wurde die Petition Verkehrsberuhigung Geiselweidstrasse eingereicht. Daraufhin wurde ein externes Planungsbüro für eine Verkehrsstudie beauftragt. Als Bestvariante empfiehlt es in Absprache mit den städtischen und kantonalen Amtsstellen sowie dem Petitionär und der Maag Recycling AG einen Einbahnbetrieb auf der Geiselweidstrasse im südlichen Abschnitt ab Werkstrasse. Für den motorisierten Verkehr entfällt damit die direkte Zufahrt von der St. Gallerstrasse in die Geiselweidstrasse.

Durch den Einbahnbetrieb können die Verkehrsmenge und die Emissionen auf der Geiselweidstrasse reduziert werden. Weiter lässt sich der heutige Durchgangsverkehr auf der Geiselweidstrasse in Fahrtrichtung Stadtzentrum vermeiden und neu über die Hauptstrassen kanalisieren. Zudem können mit der Reduktion auf eine Fahrspur beidseitige Radstreifen markiert werden, was eine Verbesserung für den Veloverkehr auf der übergeordneten Radroute darstellt. Die Zufahrt zum Areal der Maag Recycling AG erfolgt (von der St. Gallerstrasse her kommend) neu über die Thurgauerstrasse und die Geiselweidstrasse. Die Wegfahrt bleibt hingegen unverändert. Auch die Verkehrslenkung der Maag Recycling AG am Samstag über den Bahnhof Grüze bleibt bestehen.

Zeitgleich wird die Einmündung St. Galler-/Thurgauerstrasse für Lastwagen mit Anhänger angepasst. Dazu muss ein Baum gefällt und neu gepflanzt werden. Anschliessend baut Stadtwerk Winterthur neue Stromleitungen ein und das Tiefbauamt nimmt eine Belagsanierung vor. Baubeginn ist am 18. September. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember.